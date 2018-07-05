Ярославль, 5 июля, 2018, 12:52 — ИА Регнум. Председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко выйдет на работу 9 июля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Дмитрий Степаненко

В политических кругах Ярославской области распространяется информация, что председатель регионального правительства в ближайшее время может покинуть свой пост. По словам информированного источника ИА REGNUM, Степаненко ранее уже писал заявления об отставке, но его уговаривали остаться. Но на этот раз чиновник решил вернуться в столицу.

В аппарате председателя правительства эту информацию опровергают.

Он находится на данный момент в отпуске. С понедельника он выходит на работу», — сказала корреспонденту ИА REGNUM помощник председателя правительства Ярославской области Екатерина Слесарева.

Дмитрий Степаненко на своей странице в Инстаграм недавно размещал фотографии с Байкала, где он отдыхал вместе с семьей. А последние снимки посвящены Рыбинску и Ярославлю.