Лондон, 5 июля, 2018, 12:22 — ИА Регнум. Нервно-паралитическое вещество «Новичок» стало причиной нового отравления в британском городе Эймсбери неподалеку от Солсбери. Об этом сообщил первый замминистра Великобритании Бен Уоллес в интервью ВВС.

Яд

По его словам, для расследования данного дела британским спецслужбам не хватает информации, которой якобы владеют российские специалисты.

Уоллес добавил, что России нужно рассказать британской стороне подробности покушения на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.

По его словам, спецслужбам Великобритании удастся заполнить «важные пустоты», если власти РФ «расскажут нам, что конкретно произошло, что они сделали».

Напомним, что Москва отвергает все обвинения Лондона в причастности к отравлению граждан РФ в Солсбери.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня в британском Эймсбери в жилом доме без сознания были обнаружены мужчина и женщина.

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