Москва, 5 июля, 2018, 12:21 — ИА Регнум. В Госдуме обеспокоены плохим качеством бензина и его недоливом, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Заливает в бак

Депутаты Госдумы от ЛДПР, среди которых Ярослав Нилов и Александр Курдюмов, подготовили протокольное поручение комитету по энергетике запросить информацию в Минэнерго и Роспотребнадзоре о наличии нормативных правовых актов, устанавливающих методику определения фактически залитого в бак бензина.

Также парламентарии хотят выяснить количество и результаты проведенных за три года проверок АЗС в части качества и количества реализуемого топлива в целом по стране и по регионам.

Кроме того, депутатов интересуют сведения о планируемых мероприятиях и механизмах, направленных на устранение возможности недолива бензина и дизельного топлива на АЗС.

Протокольное поручение подготовлено после исследования Федерации автовладельцев России (ФАР), в котором указано на обнаруженный недолив топлива, — он был обнаружен на 76% АЗС. Также обращалось внимание на несоответствие качества бензина техрегламенту.

В России резкий скачек цен на бензин вызвал широкое недовольство, Госдума и правительство предприняли ряд мер, призванных разрядить обстановку, в частности, принято решение о снижении акцизов и повышении экспортных пошлин.