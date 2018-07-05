Москва, 5 июля, 2018, 12:18 — ИА Регнум. Реакция Киева на новые почетные наименования частей и соединений, а также «ответ» Киева — это лишнее свидетельство умственной болезни украинских властей, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Mil.ru Российские солдаты

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в ответ на присвоение российским воинским подразделениям почетных наименований в честь освобождения городов УССР войсками Красной армии предложил назвать полки украинских вооружённых сил «Барнаульским» и «Мурманским».

Реакция киевских военных и гражданских властей на присвоение президентом России ряду частей и соединений российской армии почетных наименований в честь их предшественников, отличившихся в годы Великой Отечественной войны, ещё раз подтверждает умственную болезнь этих деятелей. Это так со всех точек зрения: политической, исторической, профессиональной.

В соответствующих указах Владимира Путина ясно сказано, что они подписаны «в целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу». Что здесь может свидетельствовать об агрессивных намерениях, о вероятности «вторжения» и прочих страшных картинах, которые рисует воспалённый мозг украинских радикалов?

Да, в них упомянуты и отдельные города, которые сегодня находятся на территории нового украинского государства, однако любому здравомыслящему человеку понятно, что в указах о них говорится в историческом аспекте. В любом случае — это уже я говорю сугубо в адрес украинских военных — «вперёд», то есть до освобождения, почетные наименования, как известно, не присваиваются.

Другими словами, когда главный военный прокурор Украины рассуждает в стиле «если бы они нас догнали, мы бы им дали», он демонстрирует вовсе не «креативность» и «выдумку», а тупость. Где Украина и где Бахчисарай, Барнаул и Мурманск? Украинские военные при всей своей агрессивности и варварстве до Донецка с Луганском уже четыре года дойти не могут! И не дойдут.

Почему не дойдут? Потому что наши братья в ДНР и ЛНР, как и мы, воспитывают своих воинов на традициях тех, кто всегда боролся и борется за свет и мир, а они — тех, кто ратовал и ратует за царство тьмы. Дальнейшие пояснения — по тексту известной песни-клятвы «Священная война».

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