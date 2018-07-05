Воронеж, 5 июля, 2018, 12:13 — ИА Регнум. Памятник баркалону «Меркурий» в Воронеже не подлежит восстановлению: один из символов Воронежа, простоявший почти полвека в акватории водохранилища и недавно демонтированный для реконструкции, будет отправлен на переплавку. Как сообщили «Вести-Воронеж», эксперты завода «Воронежстальмост» заключили, что судно в пробоинах, а нижняя часть почти полностью сгнила, и восстановительные работы невозможны.

Павел Ищенко ИА REGNUM Баркалон «Меркурий» — каким он запомнится воронежцам

Вместо старого памятника воронежцам обещают новодел: его созданием также займутся на предприятии «Воронежстальмост». Уже ведется разработка модели корабля. Новый памятник обещают сделать в точности таким же, как прежний. Сохранят у корабля две старые детали — вензеля с мачт и якоря.

Баркалон (парусно-гребное судно) «Меркурий» построили на воронежских верфях, на воду судно было спущено в 1698 году. В начале 1970-х годов в акватории водохранилища возле ВОГРЭСовского моста энтузиасты-строители создали макет легендарного корабля — памятник весом более тонны установили на старой опоре для ЛЭП. Памятник стал одним из символов города, наравне с официальными. Как сообщало ИА REGNUM, в последние годы памятник оказался на грани разрушения. Еще десять лет назад обсуждалась возможность его реконструкции, но тогда не хватило денег. Решение приняли в мае этого года, после обращения активистов-общественников. Сообщалось, что после демонтажа (его также провели в мае) памятник приведут в порядок и установят в прибрежной зоне парка «Алые паруса».