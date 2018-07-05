Вашингтон, 5 июля, 2018, 12:11 — ИА Регнум. В обновлении браузера Google Chrome снова появилась ошибка — «загрузочная бомба», которая запускает сотни загрузок, блокируют браузер и компьютер, передает издание OAnews.

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Отмечается, что уязвимостью часто пользуются мошенники на своих фишинговых сайтах. Они устанавливают «заглушку», которая сообщает пользователям о необходимости обратиться в техподдержку и произвести оплату услуг за разблокирование компьютера.

Ранее разработчики браузера уже исправляли такую же ошибку, однако, она была замечена снова. В свою очередь эксперт по кибербезопасности компании Malwarebytes Джером Сегура сообщил, что угрозу пользователям несут не только браузеры Chrome, но и Firefox.

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