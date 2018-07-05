Москва, 5 июля, 2018, 12:09 — ИА Регнум. Сообщение о присвоении первому заместителю главы администрации президента РФ Сергею Кириенко и вице-премьеру Юрию Борисову звания Героя России в Кремле оставили без пояснений.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию о присвоении высоких званий. «Я не комментирую это сообщение», — сказал официальный представитель Кремля, слова которого цитирует ТАСС.

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Напомним, ранее о присвоении звания Героя России за достижения оборонного сектора первому заместителю главы администрации президента РФ Сергею Кириенко и вице-премьеру Юрию Борисову сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в госструктурах. По данным издания, соответствующий закрытый указ подписал президент РФ Владимир Путин. Также сообщалось, что высокие награды получили и несколько сотрудников госкорпорации «Росатом».