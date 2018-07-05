Ярославль, 5 июля, 2018, 12:05 — ИА Регнум. 5 июля состоится совместное совещание депутатов муниципалитета Ярославля и областной думы от «Единой России», где представители регионального правительства расскажут о новой экологической политике. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Правительство Ярославской области расскажет, в каком направлении будет проходить работа надо новой экологической политикой, из кого будут состоять экспертные группы, какие цели и задачи ставятся, какие сроки формирования и реализации самой политики, обсудим подход правительства в целом к этому вопросу, так как губернатор при своем отчете обозначил его как один из приоритетов на ближайшие пять лет», — отметил председатель муниципалитета города Ярославля Артур Ефремов.

Пригласят ли к обсуждению новой экологической политики представителей оппозиции — непонятно. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM лидер фракции коммунистов в Ярославской облдуме Александр Воробьев, ему никаких приглашений от правительства не поступало.

Точно так же впервые об этом услышала и представитель «Справедливой России» в облдуме Ольга Секачева.