Ярославль, 5 июля, 2018, 12:03 — ИА Регнум. Жители Ярославской области отмечают летом 2018 года увеличение площадей, занятых борщевиком Сосновского — опасным растением, вызывающим ожоги при контакте с ним. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сообщество «Неравнодушный Ярославль» Заросли борщевика в Ярославле

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области, в регионе сорняком занято около 6000 гектаров земель. На полях, где идет постоянная обработка земель, борщевика нет. Он в основном растет на брошенных полях, пустырях и вдоль дорог. Правительство Ярославской области призывает районные администрации и управление Россельхознадзора выявлять такие земли и штрафовать виновных.

В декабре 2014 года борщевик занесен в реестр сорняков. Это дало право применять санкции административного характера, которые ведут к штрафу от 20 тысяч до 400 тысяч рублей. Где администрации поселений и районов понимают, что у них есть право контроля, и они могут штрафовать, там проходят работы по очистке земель от этого сорняка. Это Ярославский район, Рыбинский район, Рыбинск, в Некрасовском районе есть программа «Чистый район». Есть программы в Любимском, Некоузском, Тутаевском районах», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента АПК и потребительского рынка Ярославской области Сергей Камышенцев.

Впрочем, ярославцы, которые жалуются местным властям на борщевик, отмечают нерасторопность последних. Департамент АПК совместно с департаментом финансов сейчас рассматривает возможность создания региональной программы по борьбе с борщевиком.

«У нас есть методики по борьбе с борщевиком, мы их направили в районы, у нас есть рекомендации, расчеты затратности на один гектар, мы понимаем, сколько требуется для региона денег, мы провели мониторинг земель по области, мы понимаем сколько у нас имеется заселенных сорняком площадей», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента АПК и потребительского рынка Ярославской области Сергей Камышенцев.

Но главным в департаменте считают именно работу с собственниками земли. Одной из мер, по мнению Сергея Камышенцева, является увеличение налоговой ставки за ненадлежащее использование земель в пять раз.

В отличие от жителей области, специалисты резкий рост занятых борщевиком площадей в регионе пока не фикируют. По словам руководителя ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» по Ярославской области Сергея Нефедова, количество борщевика сопоставимо с предыдущим годом.