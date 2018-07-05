Валлетта, 5 июля, 2018, 11:59 — ИА Регнум. В рамках соглашения девяти стран Евросоюза по приему беженцев во Францию со спасательного судна Lifeline, находящегося в порту Мальты, была направлена первая группа мигрантов. Об этом в своём Twitter написал премьер-министр Мальты Джозеф Мускат.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Первая группа лиц с судна Lifeline отправилась во Францию в рамках соглашения между девятью странами», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/JosephMuscat_JM/status/1014759589663866880

По его словам, в том случае, если потребуется некоторых из мигрантов вернуть назад, это будет сделано наиболее эффективным и гуманным способом.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля в Париже было принято решение о том, что Франция примет около 80 беженцев с двух гуманитарных кораблей с мигрантами.

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