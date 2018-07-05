Донецк, 5 июля, 2018, 11:52 — ИА Регнум. После установления мира в Донбассе экономика Донецкой Народной Республики (ДНР) начнет развиваться ускоренными темпами, заявил 4 июля представитель французского бизнеса граф Анри Тоби Элизе де Монспей, сообщает «Донецкое агентство новостей».

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Согласно сообщению, ДНР посетили де Монспей и представитель испанского бизнеса граф Альваро де Маричалар. Они уверены, что инвесторы пока не рискуют зайти в ДНР, однако после окончания войны отношение к республике изменится. Де Маричалар отметил, что сельскохозяйственная продукция ДНР без ГМО может составить серьезную конкуренцию западноевропейской генно-модицированной продукции.

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Напомним, ранее глава ДНР Александр Захарченко заявил, что республика торгует со многими странами мира, несмотря на гражданскую войну в Донбассе.