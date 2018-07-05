Москва, 5 июля, 2018, 11:45 — ИА Регнум. Роскачество вместе с Росстандартом и Росаккредитацией изучит качество автомобильного топлива после появления сообщений о недоливе бензина на АЗС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

(сс)Falkenpost Бензин

Исследование пройдет по нескольким направлениям. Специалисты проверят более 30 параметров, в том числе соответствие бензина заявленному октановому числу, характеристики топлива, возможный недолив и фальсификацию.

В Роскачестве отметили, что фальсифицированное топливо поступает, как правило, с недобросовестных нефтебаз. Так, в 2017 году, по оценкам экспертов, с нарушениями работали 38% нефтебаз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Федерация автовладельцев России (ФАР) опубликовала итоги мониторинга более чем 30 АЗС в 13 российских регионах. В 76% случаев был выявлен недолив, доходивший до 19% объема топлива.

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