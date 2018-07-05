Владимир, 5 июля, 2018, 11:39 — ИА Регнум. Повышение пенсионного возраста в России разумно в текущих обстоятельствах. Людям предпенсионного возраста станет проще работать. Сейчас становится много пенсионеров, кто активно работает, а наступление пенсионного возраста для многих людей оказывается поводом, чтобы их уволить, заявил корреспонденту ИА REGNUM индивидуальный предприниматель (Владимирская область) Алексей Закальскис.

Александр Дейнека. Загадка старику (фрагмент). 1926

Повышение пенсионного возраста можно рассматривать как метод регулирования, потому что в настоящее время в России становится очень много пенсионеров. Если их будет ещё больше, то тут два выхода — либо поднимать пенсионный возраст, либо предпринимателям повышать налоги, кто-то же должен оплачивать пенсию, пояснил он.

«Пенсия — это налоговая нагрузка. И, возможно, повышение пенсионного возраста — шаг к тому, чтобы позволить гражданам самим распоряжаться пенсионными накоплениями, то есть принимать решения — сколько отчислять в Пенсионный фонд РФ, куда вкладывать и т. д. Поэтому мера властей, может, и не очень популярная, но вполне эффективная и её стоит поддержать», — высказал свое мнение Закальскис.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»