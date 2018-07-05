Село Курья, Алтайский край, 5 июля, 2018, 11:42 — ИА Регнум. Предложенные концерном «Калашников» поправки в законодательство, разрешающие гражданам России владеть большим количеством гладкоствольного и нарезного оружия и использовать для учебных и тренировочных стрельб магазины большей емкости, на малой родине знаменитого оружейника — Михаила Тимофеевича Калашникова (райцентр Курья Алтайского края) в целом поддерживают.

Охотничьи ружья

Вместе с тем старший научный сотрудник музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия в Курье Александр Хохлов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM напомнил, что Михаил Калашников всегда говорил:

«Оружие в мирное время должно находиться под самым большим амбарным замком».

Александр Хохлов полагает, что прославленный оружейник был противником такого массового распространения оружия.

Вместе с тем Александр Хохлов напомнил, что сын Михаила Калашникова — Виктор (скончался в марте 2018 года) тоже являлся оружейником-конструктором, но занимался он в основном не боевым, а охотничьим, спортивным, травматическим и газовым оружием.

«Думаю, отец его в этом поддерживал», — информирует старший научный сотрудник музея Калашникова Александр Хохлов.

Лично он инициативу концерна «Калашников поддерживает.

«Охотничье (как и спортивное, травматическое) является не боевым оружием. Это боевое опасно, потому что могут произойти такие трагедии, как в Америке. А насчёт охотничьего оружия мы все поддерживаем инициативу. Особенно охотники. Потому что существует очень много марок, пользование которыми ограничено для охоты и для спорта», — заключил эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, законопроект концерна «Калашников» — крупнейшего разработчика и производителя стрелковой продукции — где речь, в частности, идёт об увеличении количества разрешенного для владения оружия в России (с 5 до 10 единиц) может быть внесён в Государственную думу в ближайшее время.