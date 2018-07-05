Омск, 5 июля, 2018, 11:38 — ИА Регнум. Омская область обладает всем необходимым потенциалом, чтобы стать транспортно-логистическим узлом федерального значения. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве, сославшись на итоги рабочей встречи врио губернатора региона Александра Буркова и министра транспорта РФ Евгения Дитриха, состоявшейся 4 июля.

Оmskportal.ru Встреча врио губернатора Омской области Александра Буркова (справа) и министра транспорта РФ Евгения Дитриха

В облправительстве уточнили, что концепция развития региона в качестве транспортно-логистического узла принята. В том числе приняты решения по строительству и модернизации автомобильных магистралей, а также по включению омского аэропорта «Омск-Федоровка» в программу развития региональных аэропортов.

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«Та задача, которая президентом России была поставлена по выработке стратегии аэропортов Сибири, очень важна и этой темы мы также непременно коснемся. Надеюсь на хорошую конструктивную работу», — подчеркнул Евгений Дитрих.

Между тем, как сообщают омские массмедиа, на совещании 4 июля прозвучала информация, что реализация проекта «Омск-Фёдоровка» невозможна без государственной поддержки:

«По предварительным подсчётам инвесторов, с которыми обсуждается строительство аэропорта, предполагается, что общий объём финансирования составит порядка 23,8 млрд руб. Но есть необходимость уточнения стоимости» (цит. по ИА «Омск здесь»).

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 2 июля состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым. На встрече в том числе обсуждался вопрос развития сибирских аэропортов.

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Путин подчеркнул, что Травникову необходимо проработать этот вопрос с Минтрансом.

«Всё это нужно вместе с Минтрансом отработать: какую роль будет выполнять каждый из этих аэропортов, как будут распределяться потоки — и пассажирские, и грузовые. Там многое нужно будет сделать — и по качеству полосы, и по терминалам», — сказал глава государства, имея в виду аэропорты Новосибирска, Омска, Красноярска, Кемерова, Иркутска.

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