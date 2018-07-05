Москва, 6 июля, 2018, 02:01 — ИА Регнум. Встреча президентов России и США, назначенная на 16 июля в Хельсинки, будоражит умы экспертов-политологов. О чем могут договориться Владимир Путин и Дональд Трамп и почему нынешняя ситуация в мире может на новом уровне повторить расклад сил 70-х годов прошлого века, рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Павленко.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

Треугольник сил Россия-Китай-США, сыгравший важнейшую роль в политике ХХ века, вновь возникает в сегодняшней ситуации, когда американский лидер восстановил против проводимой им политики многих. Теперешняя политика задабривания России, пока что больше скорее символического толка, может стать прощупыванием почвы для возможности повторения маневра президента США Ричарда Никсона в 1972 году.

Тогда Вашингтону удалось использовать охлаждение отношений между СССР и КНР, чтобы вбить клин между ними и заставить Китай сыграть на стороне Запада. Для Советского Союза эта игра закончилась весьма печально. Но как может выглядеть «дружба двоих против одного» в современном раскладе и удастся ли Трампу «вбросить черного кота» между Москвой и Пекином?

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