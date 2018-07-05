Варшава, 6 июля, 2018, 01:05 — ИА Регнум. Костел святого Яна (Иоанна Крестителя) в Варшаве стал местом последнего упокоения последнего короля Польши Станислава II Августа Понятовского. Почему останки этого короля, скончавшегося в Санкт-Петербурге в 1798 году, только в 1995 году прибыли в польскую столицу, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Станислав Стремидловский ИА REGNUM Королевский склеп в кафедральном соборе

Последний польский король не был популярен в Польше среди тех, кто стремился сделать свою страну независимой. Ведь своей поддержкой Тарговицкой конфедерации в 1792 году Станислав Август поспособствовал присоединению Польши к Российской империи. Поэтому, когда в 1938 году советский лидер Иосиф Сталин предложил полякам забрать останки их последнего короля, дипломатический эффект был гораздо слабее, чем ожидало советское руководство.

А послевоенная история останков последнего польского короля и вовсе полна тайн и загадок. Почему не удалось предотвратить разграбление могилы Станислава Августа в 1976 году?

Читайте подробности: Как Варшава не хотела забирать у СССР последнего короля Польши

Читайте также другие статьи Станислава Стремидловского, посвященные истории Польши.