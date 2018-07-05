Вильнюс, 5 июля, 2018, 11:27 — ИА Регнум. Литовская пропагандистско-патриотическая «Миссия Сибирь», которую в этом году не намерена принимать Россия из-за помех Литвы вести работы по восстановлению захоронений советских воинов, возможно, пройдёт в Казахстане, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 5 июля.

Lemtissibiras.lt Старые захоронения

Об этом в социальных сетях написали сразу несколько литовских блогеров, приближённых к организаторам миссии, а то, что она состоится именно в Казахстане, подтвердил депутат сейма Литвы, консерватор, Лауринас Кащюнас. О том, что в этом 2018 году миссия состоится, написал и бывший посол ЕС в РФ Вигаудас Ушацкас. Правда, он не уточнял, каким образом и где состоится «Миссия Сибирь».

Напомним, МИД РФ и посольство России в Литве официально уведомили о приостановлении сотрудничества с организаторами «Миссии Сибирь». Причиной послужила фактическая заморозка литовскими властями работ по приведению в порядок, ремонту и восстановлению мест захоронений советских воинов в Литве. Литовские политики заявили о необходимости после этого вообще перезахоронений советских солдат из мест нынешних погребений на кладбища, с демонтажем памятников.

Другая инициатива — запрет посольству РФ быть соорганизатором Дней русской культуры. В ответ диппредставительство России заявило, что и так не является организатором или учредителем праздника, но если литовские власти начнут искусственно чинить препятствия подобным мероприятиям, то будут приняты симметричные меры в отношении активности Литвы в России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве ежегодно летом проходит масштабная патриотическо-пропагандистская акция под названием «Миссия Сибирь», которая превратилась в Литве в настоящее реалити-шоу.

Вначале широко освещаются мероприятия, как сотни добровольцев тренируются в Литве преодолевать большие расстояния пешим шагом, проводятся различные лекции на выявление самых «гражданственных» добровольцев, и только «лучших» в итоге формируют в отряд, который отправляют в Сибирь на места захоронения ссыльных литовцев.

Стоит отметить, что во время акции все СМИ Литвы превращаются в площадки для регулярных материалов с места проведения миссии, где рассказывается об «ужасной жизни современной России», «бедности, голоде и алкоголизме», «кровавом прошлом», «оккупации Литвы» и т. д.