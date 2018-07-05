Варшава, 5 июля, 2018, 11:25 — ИА Регнум. Странам блока НАТО необходимо разработать всестороннюю стратегию противодействия потенциалу запрещения доступа России, включающего в себя традиционную авиацию, беспилотники, силы ВМФ, ударные и оборонные ракетные системы, а также средства электронного поражения, спецназ и кибероружие. И в основу этой стратегии должны лечь шесть аспектов, пишет глава политической секции постоянной делегации Польши в НАТО Доминик Янковский в статье для Atlantic Council.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Во-первых, отмечает он, НАТО необходимо тщательнее планировать свою оборону, чтобы учитывать постоянно меняющийся характер и интегрированность потенциала запрещения доступа России. Альянс уже сейчас должен планировать то, каким образом он будет проникать в закрытые районы в будущем.

Во-вторых, необходимо сделать процесс принятия как военных, так и политических решений в НАТО более упрощенным. Если российские системы запрещения доступа для чего-то и уязвимы, то это к оперативным действиям НАТО на ранних фазах кризиса. Повышение скорости, с которой принимаются решения и собираются силы, может уменьшить эффективность российских систем запрещения доступа.

В-третьих, НАТО следует увеличить численность войск и оборудования на территориях стран-союзниц, находящихся в зоне охвата российскими «пузырями» запрещения доступа. Более надежного средства сдержать исходящую от них угрозу, чем разместить дополнительные силы на театре возможных боевых действий, нет. Этому процессу должна предшествовать концепция предварительного позиционирования дополнительного военного оборудования.

В-четвертых, необходимо повышение уровня боеготовности крупных военных формирований, особенно наземных войск. Стратегия пополнения НАТО должна включать в себя планы, по которым эти формирования должны прорываться и действовать в зоне действия российских систем запрещения доступа.

В-пятых, при планировании обороны НАТО приоритет должен быть отдан потенциалу Альянса сдерживания этих систем в сухопутной, воздушной и военно-морской кампаниях. Это будет включать в себя средства электронного противодействия, противолодочные и противовоздушные средства, и средства сбора разведывательной информации, а также точечную артиллерию.

Наконец, союзные формирования должны регулярно проводить тренировки на закрытых территориях для подготовки возможной их туда отправки. Переброска войск в зону, закрываемую системами запрещения доступа, должна быть столь же важным элементом подготовки частей НАТО.

Потенциал сдерживания и обороны НАТО зависит от убедительности Альянса. Североатлантический блок должен быть способен противодействовать российским системам запрещения доступа, если НАТО хочет сохранить за собой статус надежной организации по обеспечению безопасности.

Напомним, в мае польские СМИ сообщили о том, что Варшава готова вложить до $2 млрд в создание постоянной военной базы США на своей территории для сдерживания «агрессии» со стороны России. Ряд западных экспертов США выступил с критикой данного предложения, указав, в частности, на то, что такую базу в Польше стоит создать Германии.

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