Москва, 5 июля, 2018, 11:27 — ИА Регнум. Пока одни игроки предпочитали более холодный климат, другие предпочитали тепло — и винили российский климат в своих неудачах, обсуждает Афинско-македонское агентство новостей климатические предпочтения участников мундиаля.

Цитата из м/ф «Зима в Простоквашино». реж Владимир Попов. 1984. СССР Замерз

Так, немцы были не очень довольны Московским регионом, потому что предпочитали теплый Сочи. Англичане находятся в Репино под Санкт-Петербургом, где дневная температура опускается даже до +10, зато на Финском заливе есть пляж, похожий на пляж Дюнкерка на севере Франции. Англичане решили там и готовиться к следующим матчам, а вот Хорватия переехала: хорваты размещались в Рощино (недалеко от Репино), но к четвертьфиналу готовятся в Сочи, чтобы привыкнуть к смене температуры. Сможет ли это дать им преимущество перед россиянами, которые не уедует из Москвы вплоть до двух оставшихся перед игрой дней? И почему они этого не делают, задается вопросом греческое издание, из-за организационных причин или хитростей тренера Черчесова?

Российский климат, возможно, и не приводит к таким серьезным последствиям, с какими столкнулась итальянская сборная на прошлом мундиале, который проходил в Бразилии, ведь средние температуры, если учитывать уже сыгранные матчи между командами, дошедшими до четвертьфинала, не показывают значительных разрывов.

И все же разные команды выбирают разные базы, не случайно Бразилия выбрала для работы влажный теплый Сочи, Бельгия и Франция разместились к северу от Москвы, а уругвайцы выбрали умеренно жаркую Казань. Зато Швеция отправилась на Черное море, ведь известно, что скандинавы любят море и солнце.

В любом случае некоторые проблемы в Москве есть, потому что в столице погода изменилась к худшему, и теперь разница температур станет заметнее, а Санкт-Петербург в плане климата остается непредсказуем в полном соответствии со своим поэтическим образом. Притянутся ли противоположности и на этот раз? «Промерзшая» Англия и «влажная и теплая» Бразилия в такой логике должны встретиться в финале, только вот путешествие предстоит еще долгое и простирается на сотни километров и десятки градусов.

Напомним, игры четвертьфинала состоятся уже в ближайшие дни. 6 июля Бразилия встретится с Бельгией в Казани, а Уругвай с Францией в Нижнем Новгороде. 7 июля болельщиков ждут встречи Швеция — Англия в Самаре и Россия — Хорватия в Сочи.