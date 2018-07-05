Москва, 5 июля, 2018, 11:21 — ИА Регнум. В истории с отравлением двух человек в Британии «Новичком» есть много странностей, считает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

Ранее СМИ со ссылкой на Скотленд-Ярд сообщили о еще двух пострадавших от нервно-паралитического яда «Новичок». Замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес заявил, что новые жертвы не были связаны со Скрипалями и вряд ли Россия к этому причастна.

История с отправлением двух британцев нервнопаралитическим ядом «Новичок» очень странная. Учитывая тот факт, что отравлены случайные люди, а МИД Великобритании считает, что в данном случае Россия ни при чем, возникает вопрос: у кого же все-таки есть доступ к этому боевому яду?

Ко всему прочему, получается, что и Скрипалей могла отправить не только Россия (или выходцы из России), так как доступ к «Новичку» есть у кого-то ещё. Это не очень хорошо согласуется с британской версией отравления Скрипалей.

Уточняется, что Уоллес предположил, что отравление произошло в результате «загрязнения «Новичком». Однако, мужчина и женщина были обнаружены 30 июня в своем доме в Эймсбери, тогда как британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, по версии Лондона, отравили в Солсбери, находящемся в 12 километрах от Эймсбери.

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