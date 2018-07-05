Москва, 5 июля, 2018, 11:21 — ИА Регнум. Завершение строительных работ на участке Люблинско-Дмитровской (салатовой) линии от станции «Селигерская» до «Лианозово» планируется на 2022 год, сообщила 5 июля пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

«Длина этого участка составит около 3,7 км. На нем разместятся две станции: «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он добавил, что в настоящее время строительство осуществляется открытым способом, а тоннели будут проложены при помомощи тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК). По словам Хуснуллина, в будущем строительство «салатовой» линии будет продолжено, она протянется еще на одну станцию в поселке Северный.