Бурея, Амурская область, 5 июля, 2018, 11:41 — ИА Регнум. Из старых аварийных домов в новые аварийные дома переселили власти Амурской области жителей поселка Бурея. Понимая, что другого жилья им не дадут, а в том, что предоставили, жить опасно, люди пишут письма в различные инстанции. Но прежний губернатор Александр Козлов ушел работать главой Минвостокразвития, оставив своему «сменщику» Василию Орлову тетрадку с пожеланиями жителей. У врио губернатора Орлова на носу выборы и, судя по всему, ему тоже не до аварийных домов в поселке Бурея, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Виктор Гурин Новостройки в Бурее построены с нарушениями

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Виктор Гурин Новостройки в Бурее радости новоселам не принесли

В 2014 году несколько семей в поселке Бурея готовились праздновать новоселье. Много десятилетий люди проживали в старых, со временем пришедших в полную негодность домах. И вот — радость: новоселье. Однако радость оказалась преждевременной, а новые дома — некачественными.

«Президент обещал гражданам новое жилье, а не аварийные сараи. А что произошло у нас?! Амурское правительство стало строить дома по Ростовскому проекту, который годится для теплого и сухого климата! А у нас зимой и «минус 50» бывает! Местная наша, бурейская власть, в угоду региональному правительству и чтоб не спорить, выдала под строительство участок заболоченный! Землю не подготовили, там сваи забили — они даже в грунт не уперлись! В зимнее время дома «ведёт» — то ли грунт «пучит», то ли сваи «ходят». Дома гниют, в них сырость страшная. Я бывшему губернатору Козлову в глаза это говорил, а ему — всё равно! У нас есть экспертиза, мы хотим добиться, чтобы нас услышали, добиться нормальных домов, мы не олигархи, у нас нет денег на постоянные и дорогие ремонты! Но нас никто не слышит! В местные СМИ обращаться бесполезно — никто не опубликует наш крик о помощи, все боятся», — рассказал обратившийся в Дальневосточную редакцию ИА REGNUM житель посёлка Бурея, новосёл Виктор Гурин.

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Виктор Гурин Двери и стены в новостройках повело

Жильцы злополучных новостроек приложили к своему обращению множество документов. В их числе — письма к экс-губернатору Амурской области, а ныне министру по развитию Дальнего Востока Александру Козлову.

«Данные дома построены с нарушениями СниПов и изменениями проектной документации. При начале строительства не были выполнены подготовительные работы, фундаментные сваи были вбиты в пучинистые и болотные грунты. Отсутствие ленточного фундамента приводит к постоянному затоплению технического подполья. Это уже привело к образованию плесени, которая проникла в квартиры первых — третьих этажей. В зимнее время происходит вспучивание грунта, что приводит к деформации и разрыву конструкций и облицовки внутренних и наружных стен. Грубое нарушение строительных норм привело к деформации потолков, отсутствию распределительных коробок электросетей, отсутствию утеплителя на балках перекрытий первого этажа и технического подполья», — говорится в одном из писем.

Летом 2016 года при личной встрече с губернатором Амурской области Александром Козловым люди рассказали обо всех своих бедах лично главе региона. И Козлов даже распорядился остановить строительство и устранить все недостатки.

Но строители и не подумали ничего устранять.

В ноябре по проблеме бурейских домов был организован круглый стол с участием представителей правительства Приамурья и ОНФ. На круглом столе решили послать в посёлок Бурея комиссию для выявления всех недостатков. Но и это исполнено не было.

В конце июня 2017 года люди опять обратились к губернатору Козлову. И с тем же результатом. Точнее — без какого-либо результата.

Получается, что Александра Козлова в бытность его губернатором Приамурья никто не слушался. Как же он будет справляться с целым Дальним Востоком?

«Мы уже не знаем, куда нам ещё обратиться. Как в стену бьёмся — никому никакого дела. Бывший губернатор, Козлов, теперь министр, а новый, Орлов, — так ему не до нас. А нам-то что делать?! Дома разрушаются на глазах. У нас в Бурее богатеев-то нет, где мы деньги возьмём на новое жильё-то? А это так называемое жильё, оно не простоит и пяти лет! У людей уже просто отчаяние какое-то!» — сказал Виктор Гурин.

Виктор Гурин Техподполье заливает водой и рвет льдом зимой

Обратит ли внимание врио губернатора Приамурья Василий Орлов на проблемные дома в Бурее — хотя бы в рамках предвыборной компании?

Обратит ли внимание прокурор Амурской области Руслан Медведев на вопиющие безобразия, которые творятся в поднадзорном регионе? Например, прокурор вполне может задать вопросы администрации посёлка Бурея, которая официально приняла такие дома, подписала акты и ввела в эксплуатацию. Ещё можно обратить внимание на то, как расходуются бюджетные деньги. Мы надеемся, что высокопоставленные и ответственные товарищи, получающие за свой труд зарплату, внимание на это безобразие и беззаконие всё-такие обратят. А пока в «новостройках» в поселке Бурея всё по-прежнему: канализация течёт под дома, в лестничных пролётах уже образовались дыры, облицовка внутренних стен разорвана, окна в подъездах «повело», двери «повело», все сыпется и рушится. Не случилось бы беды.

Дальневосточная редакция ИА REGNUM просит считать этот материал официальным обращением к врио губернатора Амурской области Василию Орлову и к прокурору Амурской области Руслану Медведеву.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабные проверки исполнения программы по переселению граждан из аварийного жилья, проведенные в 2016 году прокуратурой Сахалинской области, выявили более 800 нарушений. Не обошлось в островном регионе и без уголовных дел. Под стражу был заключен, а впоследствии осужден мэр Южно-Курильска — миллионы, выделенные на строительство жилья, мэр потратил, а вот само жильё так и не построил.

За срыв строительства жилья на Курилах губернатор Сахалина Олег Кожемяко уволил первого заместителя министра строительства региона, ответственного за стройки на Курильских островах.

Четвертый год подряд ОНФ ведёт реестр «нового аварийного жилья», возводимого горе-строителями при попустительстве региональных и муниципальных властей. Системную проблему фронтовики обнаружили в 2014 году — жилье по программе переселения из аварийного жилья сдают зачастую в таком отвратительном состоянии, что оно мало чем отличается от старого аварийного.

Но, судя по всему, безобразные новостройки в амурском поселке Бурея в реестр ОНФ по непонятной причине все никак не попадут. А их жильцы всерьёз боятся, что очередную зиму им не пережить.