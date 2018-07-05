Москва, 5 июля, 2018, 11:11 — ИА Регнум. Проблема с индексированием документов из Google Docs в очередной раз показала важность гигиены в информационном пространстве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 июля заявил эксперт в сфере информационных технологий Юрий Тимофеев.

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«Формально поисковики индексируют все открытые и доступные им документы. Если пользователь и сама платформа, в данном случае Google Docs, никак не запрещают данную операцию, то содержимое подобных документов действительно может попадать в выдачу поисковиков», — отметил Тимофеев.

Ссылку поисковая система может получить не только из очевидных источников, таких как форумы или статьи в интернете, но и из истории посещения одноименного с поисковой системой браузера, говорит эксперт.

«В очередной раз хочется повторить, что при публикации любых данных в интернете стоит задуматься хотя бы о минимальных штатных настройках разграничения доступа к ней», — заключил Тимофеев.

Пользователи соцсетей в ночь на 5 июля обнаружили, что в выдачу «Яндекса» попали не защищенные настройками приватности файлы Google Docs.