Лондон, 5 июля, 2018, 11:05 — ИА Регнум. Согласно предварительным данным властей Великобритании, Россия не имеет отношения к отравлению в Эймсбери. Об этом сообщает 5 июля RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Химическое оружие

По сведениям издания, о том, что Россия не причастна к инциденту, в результате которого в графстве Уилтшир в критическом состоянии были госпитализированы мужчина и женщина, заявил заместитель главы МВД Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня мужчина и женщина были обнаружены в своем доме в британском Эймсбери без сознания. Позднее в Скотленд-Ярде заявили, что потерпевшие подверглись действию вещества «Новичок», которым якобы были отравлены 4 марта 2018 года в Солсбери экс-шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

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