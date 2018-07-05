Петропавловск-Камчатский, 5 июля, 2018, 11:07 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском из 400 кг рыбы приготовят 1,2 тыс. литров ухи. Суп из полевой кухни смогут попробовать более 3 тыс. человек, сообщает 5 июля пресс-служба мэрии города.

С. Беклемишев. Чудесный улов

«Большую уху» сварят 7 июля, в День рыбака. Рыбу предоставят петропавловские и камчатские рыболовецкие предприятия.

«Это палтус, нерка, горбуша и чавыча», — говорится в сообщении.

Всего в центре города будут работать четыре полевые кухни. На одной из них — в этнокультурном стойбище на берегу Култучного озера — уху приготовят по старинному рецепту.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле стало известно о планах по строительству берегового рыбоперерабатывающего комплекса в Тигильском районе.

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