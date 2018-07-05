Москва, 5 июля, 2018, 11:00 — ИА Регнум. Закон, согласно которому в РФ появится новый закон для компаний-нефтедобытчиков, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Money-matters.ru Добыча нефти

Речь идет о налоге на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД). Ставка такого налога составит 50% от доходов с продажи нефти. Кроме того, по предложению правительства, те нефтяники, которые будут уплачивать НДД, смогут уплачивать налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по более низким ставкам.

Таким образом, налог будет рассчитываться исходя из доходности того или иного участка добычи нефти. Это позволит стимулировать работы по добыче нефти на нерентабельных участках.

Для начала НДД будет введен в пилотном режиме. По расчетам правительства, под новый налог попадет порядка 5−6% от всего объема добычи нефти в стране.