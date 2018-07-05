Москва, 5 июля, 2018, 10:58 — ИА Регнум. Закон о снижении акцизных ставок на бензин и дизельное топливо, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Autoflit.ru Бензин

Плановый рост ставки акцизов 1 июля 2018 года будет отменен. Вместо этого предлагается наоборот снизить ставку акцизов, чтобы избежать роста цен на бензин и добиться их снижения.

Так, ставка акцизов на бензин будет понижена на 3,7 тыс. рублей и составит 8,213 тыс. рублей за тонну. Акцизы на дизельное топливо будут ниже на 2,6 тыс. рублей и составят 5 665 рублей за тонну. Эти нормы будут иметь обратную силу — нововведения коснутся акцизов с 1 июня 2018 года.