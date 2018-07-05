Москва, 5 июля, 2018, 10:55 — ИА Регнум. Тучи вокруг Ирана начали сгущаться после того, как в ситуации с Северной Кореей произошла разрядка, считает шеф-редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Ранее США ввели санкции против экспорта иранской нефти. Тегеран в ответ пригрозил перекрыть Ормузский пролив.

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Реакция Ирана на заявления США о том, что они будут накладывать эмбарго на поставку нефтепродуктов Ирана в европейские страны, вполне предсказуема. Все дело в том, что иранская экономика сидит на энергетической игле и именно поступления нефтедолларов поддерживают экономику страны на плаву.

Хотя в последнее время подписание Венских соглашений по ядерной программе Ирана и частичного снятия ограничений позитивно сказались на иранской экономике. Тем не менее ареал резко упал, идут манипуляции финансово-банковского сектора против Ирана.

Сейчас, когда введены дополнительные санкции, Иран может оказаться полностью на мели. Хотя главным партнером Ирана по продаже нефтересурсов все же является Китай. Пекин отказался присоединяться к эмбарго, и Москва тоже, видимо, займет негативную позицию по отношению к действиям США.

Тем не менее Иран пригрозил, что если США удастся осуществить свой сценарий по эмбарго на поставку энергоресурсов, то Иран может блокировать Персидский залив и Ормузский пролив военными средствами. Тем самым перекрыть канал поставки энергоресурсов из государств Персидского залива.

Речь идет о серьезной конфронтации, но в целом пока стороны обмениваются словесными угрозами: Вашингтон и европейские партнеры грозят ввести санкции только в ноябре. А Иран сейчас только угрожает военными действиями.

Сейчас в Вене собирается встреча глав МИД «пятерки» по ядерной программе Ирана, все, кроме США. Они будут обсуждать условия выполнения соглашений по ядерной программе Ирана.

Перспективы очень непростые, потому что американцы выдвинули Ирану дополнительное политическое условие, чтобы он изменил свою политику на Ближнем Востоке. То есть это связано с геополитическими вопросами. Ждем результатов переговоров в Вене, лично я смотрю на них без оптимизма.

Но это все же попытка выбраться из сложной ситуации. В целом после Северной Кореи вокруг Ирана начинает сгущаться напряженность. И, видимо, в субботу мы увидим какую-то разрядку.

Она может быть разной: даже конфронтационной. Но может быть и такой, как была вокруг Северной Кореи, когда сначала была резкая конфронтация, а затем была встреча лидеров США и КНДР в Сингапуре и наступило потепление. В общем, ситуация вокруг Ирана остается непредсказуемой.