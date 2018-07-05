Москва, 5 июля, 2018, 10:58 — ИА Регнум. Обещанное увеличение размера пособия по безработице вряд ли на деле означает, что граждане, не сумевшие трудоустроиться, станут получать больше денег от государства, считает депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»). Об этом он заявил 5 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обещание первого вице-премьера РФ Антона Силуанова о предстоящем повышении пособия по безработице.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Да, такие заявления звучат, но при этом звучат и заявления из правительства РФ, что будет пересмотрен срок выдачи пособия и критерии выдачи пособия, — сказал Шеин. — Также звучало, что объём ассигнований на пособия не предполагает их пересмотра. Это и понятно — дело в том, что пособия по безработице выплачиваются через фонды социального страхования (ФСС), где существует такая же регрессивная шкала взносов, как и в Пенсионном фонде. Только если в Пенсионном фонде люди, зарабатывающие более 90 тыс. рублей, в месяц платят не 22%, а 10%, то в фонде социального страхования люди, зарабатывающие более 90 тыс. рублей в месяц, не платят уже ничего».

Поэтому, как считает Шеин, фонд социального страхования ежегодно испытывает дефицит порядка 100 млрд рублей.

«Каких-то публичных заявлений правительства о том, что они будут дополнительно давать деньги в ФСС, мы не слышим, — сказал депутат. — Скорее всего, речь идёт о манёвре, когда пособие по безработице увеличат, но при этом надо ожидать, что сократится время и критерии получения этого пособия. То есть больше денег народу вряд ли дадут».

В то же время парламентарий предположил, что обещанные Силуановым нововведения, может быть, мотивируют к тому, чтобы подавать заявления в центры занятости, поскольку сейчас многие этого не делают из-за незначительности суммы, выплачиваемой в качестве пособия.

«Если мы говорим о преодолении безработицы, мы неизбежно должны говорить о переобучении кадров, — добавил Шеин. — Но сегодня переобучение кадров передано регионам. У одних регионов большой бюджет, а у других маленький. В одни регионы назначили компетентных губернаторов, а в другие губернаторов, не обладающих стратегическим видением и недооценивающих ситуацию».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» заявил, что правительство Российской Федерации разрабатывает законопроект о повышении пособия по безработице.

Кроме того, он заверил, что кабмин прорабатывает и иные механизмы социальной защиты работников.