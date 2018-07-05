Якутск, 5 июля, 2018, 10:56 — ИА Регнум. Банков в России всё меньше, поэтому даже уменьшившееся количество отзываемых у кредитных организаций лицензий не исключает угрозы наступления кризиса банковской системы страны. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 5 июля высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов.

(сс)GDJ Банк

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Эксперт констатировал, что во время банковского кризиса 1995−1996 годов отзыв лицензий происходил сотнями (в 1995 году ЦБ отозвал 225 лицензий, в 1996 — 265), а сейчас отзывается около полусотни в год. В 2017 году Центральный банк отозвал 51 лицензию на осуществление банковской деятельности, с 1 января по 5 июля 2018 года — 32 лицензии.

«Но если учесть, что количество банков сокращается, налицо новый банковский кризис, — отметил Юрий Данилов. — Он связан с тем что сейчас мало финансовых инструментов, на которых банки могли бы зарабатывать деньги, а ключевая ставка ЦБ РФ всё ещё высока — 7,25%, и кредиты от банков, соответственно, ещё выше. Население закредитовано и меньше доверяет банкам свои средства. Экономическая ситуация в России при росте цен на нефть должна быть благоприятной, но, скорее всего, это слабость банковской системы страны».

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля выдача денег вкладчикам банка «Таатта» была ограничена 30 тысячами рублей, а 4 июля средства совсем перестали выдавать. Операторы банка покинули свои рабочие места, констатировав отсутствие руководства и рекомендовав возмущённым клиентам обращаться в Центральный банк России, который 5 июля отозвал лицензию у банка «Таатта».