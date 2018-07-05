Пекин, 5 июля, 2018, 10:51 — ИА Регнум. Китай и Евросоюз должны расширить сотрудничество и объединить усилия для преодоления вызовов, связанных с «односторонним принятием решений» и протекционизмом, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе телефонного разговора с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Об этом сообщает 5 июля агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля Китая и ЕС

По словам Ли Кэцяна, сотрудничество Китая со странами Центральной и Восточной Европы будет способствовать сбалансированному развитию на континенте и укреплению его интеграции. Отмечается также, что премьер Госсовета КНР собирается совершить визит в Брюссель, где планирует обсудить широкий круг вопросов, связанных с отношениями Китая и Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что ЕС так же плох, как и Китай, — когда дело касается торговых споров. По его словам, США тратят «целое состояние», чтобы защитить своих европейских союзников по НАТО, в то время как Евросоюз пытается защищать свои рынки от американских товаров.

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