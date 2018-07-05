Вашингтон, 5 июля, 2018, 10:52 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике политику стран — экспортеров нефти (ОПЕК), которая направлена на поддержку высокой цены на газ, сообщает 5 июля Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

На своей странице в социальной сети Twitter глава Белого дома подверг критике политику ОПЕК, которая наносит ущерб США. В первую очередь Трампа интересует именно цена на газ.

Напомним, благодаря политике ОПЕК цены на газ в США держатся на самой высокой отметке за последние четыре года. Дональд Трамп ранее провел переговоры с королем Саудовской Аравии, договорившись, по его словам, об увеличении добычи нефти и газа, однако пока этого не заметно.