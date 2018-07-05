Переславль-Залесский, Ярославская область, 5 июля, 2018, 10:48 — ИА Регнум. Департамент ветеринарии Ярославской области отказывается признавать факт завоза отловленных в других регионах собак в Переславский район, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com В Ярославскую область свозят бездомных собак из нескольких регионов?

Департамент ветеринарии Ярославской области утверждает: подтвержденных фактов завоза в регион бездомных животных, отловленных в других областях, нет. Речь идет о скандально известном приюте «Юста», куда привозит животных на временную передержку, а также на пожизненное содержание ИП Шарипов, занимающийся отловом безнадзорных собак по муниципальным контрактам. Напомним, частный приют «Юста», принадлежащий на праве собственности Татьяне Махониной, не имеет юридического статуса и располагается на землях сельхозназначения в Переславском районе неподалеку от деревни Рушиново. Здесь содержатся собаки, отловленные предпринимателем Шариповым, который в свою очередь выигрывает конкурсы на отлов бездомных животных в Ярославской, Московской, Владимирской областях.

Последний скандал вокруг приюта разгорелся весной 2018 года, когда жители подмосковных Мытищ забили тревогу. С улиц города и близлежащих поселков стали пропадать собаки, отловили даже одного хозяйского пса, вырвавшегося с участка вслед за владелицей. Хозяева бросились выяснять, кто занимается отловом и куда увозят собак. Оказалось, что контракт заключен с ИП Шарипов, а всех отловленных животных везут в Ярославскую область. Там в итоге хозяева и нашли свою собаку. Приезжали в приют «Юста» и волонтеры из Мытищ, и съемочная группа телеканала ОТР — никого из них Татьяна Махонина на территорию приюта не пустила, мотивируя свое решение тем, что находиться там небезопасно, потому что многие собаки на карантине, могут быть инфицированы.

Зоозащитники из Мытищ забросали администрацию своего городского округа запросами с целью выяснить, насколько законно и без нарушений действует ИП Шарипов, как контролируется исполнение муниципального контракта и, соответственно, расходование бюджетных средств. Татьяна Махонина все вопросы и претензии переадресовала заказчику и исполнителю работ — администрации Мытищ и ИП Шарипов. Не так давно были получены ответы о том, что представители администрации побывали в приюте, не выявили нарушений содержания животных и в свою очередь написали в Департамент ветеринарии Ярославской области письмо с просьбой провести обследование приюта на предмет соответствия санитарно-ветеринарным требованиям к размещению приютов для безнадзорных животных.

ИА REGNUM, в чьем распоряжении имеется ответ администрации Мытищ на запрос жителей, обратилось в Департамент ветеринарии Ярославской области с вопросом, проводилась ли такая проверка по просьбе администрации Мытищ.

«Информация о ввозе животных из других регионов на территорию частного приюта не является подтвержденной. Департаментом в адрес Главного управления ветеринарии Московской области (далее — Главное управление) направлено письмо о предоставлении сведений об оформлении ветеринарных сопроводительных документов на отловленных животных, перемещенных на территорию Ярославской области. По информации, полученной от учреждения, подведомственного Главному управлению, ИП Шарипов Ю.Т. за оформлением ветеринарных сопроводительных документов на животных, отловленных в соответствии с контрактом в рамках регулирования численности безнадзорных животных на территории городского округа Мытищи Московской области, не обращался», — говорится в ответе областного департамента.

Также департамент ветеринарии сообщает, что в контракте указано место оказания услуг. Это Московская область, городской округ Мытищи. Так что, по мнению департамента, факт завоза животных с территории Московской области не подтвержден, что противоречит информации департамента о получении письма из администрации Мытищ.

Тем временем ИП Шарипов продолжает выигрывать конкурсы на отлов безнадзорных животных. По состоянию на июль 2018 года, предприниматель заключил контракты более чем на 20 миллионов рублей. При этом муниципалитеты отправляют всех обратившихся к ним за помощью в поиске отловленных собак в пункт временной передержки в Ярославскую область, а региональный Департамент ветеринарии отказывается признавать факт завоза животных из других регионов. В то же время администрация Мытищ допускает, что отлавливаемые собаки могут быть больны, в том числе и бешенством, мотивируя этим отказ зоозащитникам в просьбе присутствовать на отловах. Таким образом, получается, что потенциально больные животные беспрепятственно и бесконтрольно перевозятся из региона в регион. Больных животных необходимо усыплять и утилизировать, однако у Татьяны Махониной не заключен договор на утилизацию биоотходов. Департамент ветеринарии не считает это нарушением и полагает, что «в процессе осуществления деятельности приюта биологические отходы могут не образовываться».

В деятельности Татьяны Махониной и ИП Шарипов уже выявлено множество нарушений, за что владелица приюта и предприниматель привлечены к административной ответственности. Однако ИП Шарипов продолжает отлавливать собак, приют Татьяны Махониной продолжает их принимать, а между ведомствами продолжается переписка. По информации Департамента ветеринарии, в адрес администрации Мытищ направлено письмо с вопросами о конкретных нарушениях ветеринарного законодательства.