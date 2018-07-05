Брюссель, 5 июля, 2018, 10:51 — ИА Регнум. 5 июля Европейский парламент вынесет свое решение по законопроекту, вносящему изменения в авторское право, передает немецкий телеканал N-TV.

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Законопроект касается фильтрации загрузки материалов в сеть интернет. Он предусматривает, что такие платформы, как Google, не смогут отображать заголовки или краткие выдержки из текстов прессы без разрешения изданий. YouTube и им подобные компании должны будут тщательно проверять, соблюдаются ли авторские права пользователями, загружающими видеоролики.

Законопроект является спорным и имеет множество противников, защитников свободы в интернете.