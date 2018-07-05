Бразилиа, 5 июля, 2018, 10:47 — ИА Регнум. Как долго знаменитый бразильский игрок Неймар после фола лежит на траве во время матча, подсчитала швейцарская радиостанция RTS Sport. Результат в четырех прошедших играх мирового первенства — 13 минут и 50 секунд, то есть в среднем 207,5 секунд за матч.

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Бразилия-Коста-Рика. Неймар и судья Бьорн Кюйперс

Своего рода рекорд Неймар поставил в матче против Мексики, где он оставался на земле в течение 5,5 минут. А после того как Лайюн наступил ему на ногу, игра была прервана почти на 180 секунд.

Отметим, что преувеличенная театральность Неймара в его реакции на фолы давно стала объектом всевозможных мемов. Впрочем, раздаются и голоса в поддержку знаменитого бразильца: с начала текущего первенства против него были сделаны 23 фола, частично довольно жестких, при том что недавно у него была серьезная травма правой ноги. Плюс, защитники указывают и на память об эпизоде, случившемся четыре года назад в чемпионате мира Бразилии, когда в четвертьфинале Неймар столкнулся с колумбийцем Камило Суньигой. Удар пришелся на спину, и травма позвоночника стоила ключевому игроку бразильцев дальнейшей игры на чемпионате.

В полуфинальном матче Бразилия проиграла Германии со счетом 1:7.