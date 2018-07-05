Киев, 5 июля, 2018, 10:44 — ИА Регнум. Шахтеры 5 июля проводят митинг возле здания украинского парламента, сообщает УНИАН.

Николай Касаткин. Отдыхающий шахтер. 1894

Согласно сообщению, у Верховной рады собрались порядка 200 человек, которые стучат касками о железный забор. Толпа держит плакаты «Нет закрытию шахт!», «Отдайте нашу зарплату!», а также различные флаги, в том числе флаг Независимого профсоюза горняков Украины. Шахтеры требуют погасить долги по зарплате.

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Напомним, 19 июня у Верховной рады прошел еще один митинг шахтеров, а также работников Чернобыльской АЭС и ветеранов войны в Афганистане. Митингующие требовали увеличить льготы ветеранам-инвалидам, выделить средства на развитие угольной отрасли. В ходе протестной акции люди прорвались к зданию, между правоохранителями и протестующими произошли столкновения.