Владимир, 5 июля, 2018, 10:38 — ИА Регнум. В повышении пенсионного возраста в России есть и положительные, и отрицательные стороны. Но раз правительство РФ предлагает такую меру, так и должно быть, властям виднее, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель детского технопарка «Кванториум-33» ГАУ ДПО Владимирской области «ВИРО» Валентин Пономарев.

Сальвадор Дали. Сумеречный старик. 1918

Доводы инициаторов этой реформы понятны и имеют место быть, а для простых граждан больше отрицательных моментов, чем положительных. Но если это неизбежно, значит, повышение должно быть.

«Протесты против повышения возрастной планки, которые сейчас проходят во всей России, выражать проще всего. Если кто-то может предложить разумную альтернативу в условиях современной экономики, то нужно предлагать. Пока о такой альтернативе никто не заявлял. Отсюда вывод, что предложение правительства РФ обоснованно в рамках текущей экономической обстановки», — высказал свое мнение Пономарев.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»