Санкт-Петербург, 5 июля, 2018, 10:36 — ИА Регнум. Группа ракетных кораблей Балтийского флота вышла из главной военно-морской базы в Балтийске (Калининградская область), чтобы принять участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Валентин Илюшин ИА REGNUM МРК «Серпухов» на параде в Петербурге в 2017 г

Напомним, Главный военно-морской парад пройдет в Петербурге и Кронштадте в День Военно-морского флота, в воскресенье, 29 июля. Впервые такой парад был проведен в 2017 году. Его признали одним из самых запоминающихся событий минувшего года.

«Во время межбазового перехода экипажи малых ракетных кораблей «Серпухов», «Ливень», «Гейзер» и ракетного катера «Чувашия» отработают ряд плановых задач боевой подготовки по организации противолодочной, противовоздушной и противоминной обороны, а также маневрированию при плавании в составе отряда», — сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Помимо этого, моряки-балтийцы отработают элементы плавания в узкости и действия личного состава по тревогам.

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Как сообщало ИА REGNUM, на парад в акватории Невы и Финского залива зрителям будут показаны современные образцы вооружения и военной техники, стоящие на вооружении ВМФ России и морской авиации.

В Главном военно-морском параде примет участие 41 боевой корабль, 38 самолетов и вертолетов и более четырёх тысяч военнослужащих всех флотов и Каспийской флотилии.