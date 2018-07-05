Манама, 5 июля, 2018, 11:28 — ИА Регнум. Экологическое благополучие озера Байкал находится под угрозой со стороны российских и монгольских гидроэнергетиков. Такой вывод сделали члены экологической коалиции «Реки без границ», ознакомившись с итоговыми решениями 42-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, завершившей свою работу в городе Манама (Бахрейн) 4 июля.

Владимр Вучичевич-Сибирский. Берег Байкала. 1910

Резолюция сессии была принята единогласно. Экологи сообщили ИА REGNUM, что ЮНЕСКО выражает беспокойство по поводу решения правительства РФ расширить диапазон регулирования уровня воды в Байкале, «то есть фактически продолжать использовать Байкал в качестве водохранилища Иркутской ГЭС в интересах российских гидроэнергетиков из группы компаний En+, находящихся под контролем Олега Дерипаски».

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Также на сессии затронули тему планов строительства ГЭС Монголии в бассейне реки Селенги, питающей Байкал. В резолюции подчёркивается необходимость совместной разработки и проведения трансграничной стратегической экологической оценки (СЭО) проектов в области гидроэнергетики и управления водными ресурсами. Этой работой должны заняться обе страны. Также ЮНЕСКО призывает Монголию и Россию рассмотреть альтернативы созданию ГЭС.

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На заседании сессии выступил международный координатор коалиции «Реки без границ» Евгений Симонов. Он заявил, что озеро Байкал в перспективе может повторить судьбу африканского озера Туркана, которое из-за действий гидроэнергетиков недавно было включено в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой. Он отметил, что ответственность перед Байкалом должны нести и финансовые институты, которые поддерживают деятельность гидроэнергетиков:

«В том числе и Всемирный банк, дающий деньги на проекты монгольских ГЭС, и Лондонская фондовая биржа, с распростертыми объятиями принявшая акции компании En+ Group Олега Дерипаски».

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Российский координатор экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов также указал на опасность деятельности гидроэнергетиков для уникального озера.

«Гидроэнергетики и потакающие им водохозяйственные службы обоих государств, России и Монголии, играют не только с водой, но и с огнём, не готовясь к расширению диапазона флуктуаций водного режима в результате климатических изменений. В результате существующие и планируемые гидротехнические сооружения в бассейне Байкала не адаптированы ни к текущему маловодью, ни к ожидаемому многоводью, а все издержки перекладываются на озеро Байкал, уровень воды в котором был в этом году опущен на четверть метра ниже допустимого минимума», — говорит Колотов.

Уточняется, что срок выполнения пунктов резолюции — 1 декабря 2019 года.

Напомним, озеро Байкал, находящееся на территории Иркутской области и Бурятии, было включено в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в настоящее время сибирские экологи сходятся во мнении, что озеро испытывает маловодный период, и, если не предпринимать мер по защите Байкала, ситуация лишь усугубится.

Экологи и население сибирских регионов также обеспокоены планами Монголии по строительству ГЭС в бассейне Селенги. Они считают, что стремление Монголии обрести энергетическую независимость приведёт к крайне негативному результату для Байкала, который и без того испытывает маловодный период.

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