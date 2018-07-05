Новый вирус может оказаться опаснее ботнета Mirai
София, 5 июля, 2018, 10:31 — ИА Регнум. В списке опасных вирусов появилось новое вредоносное программное обеспечение. О нём в своём микроблоге в Twitter рассказал исследователь из Болгарии под ником VessOnSecurity.
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Как утверждает специалист по кибербезопасности, действия его схожи с работой ботнета Mirai, распространившегося по миру в 2016 году. В результате массированной DDoS-атаки он смог отключил от Сети несколько стран мира. Новый вирус очень агрессивен и распространяется быстро, однако до конца его изучить ещё не удалось. Отмечается, что больше всего вирус проник в США. По данным специалиста, вредоносное ПО совершает нападение каждые 1,2 секунды.
https://twitter.com/VessOnSecurity/status/1013188018583240704
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о новой вредоносной программе, которая работает на компьютерах под управлением Windows 10. Вредонос, который обнаружили специалисты компании Bitdefender, создан хакерской группой Zacinlo и использует уязвимости в операционной системе, позволяя злоумышленникам получать скриншоты с экранов зараженных компьютеров. Вирус распространяется под видом бесплатного VPN-сервиса, а также может распространять вредоносное программное обеспечение через рекламные баннеры.
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