Минск, 5 июля, 2018, 10:30 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с Днём независимости своего венесуэльского коллегу Николаса Мадуро и граждан этой страны. Об этом в четверг, 5 июля, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По словам главы государства, в настоящее время Венесуэла решительно отстаивает свой путь социально-экономического развития, политическую идентичность и культуру в непростых внешнеполитических реалиях.

Лукашенко отметил, что президентские выборы, прошедшие недавно в Венесуэле, продемонстрировали большое доверие Мадуро со стороны жителей страны. По его словам, Венесуэла — братская страна и стратегический партнер Белоруссии.

«Мы (Белоруссия и Венесуэла) придерживаемся одинаковых взглядов на многополярность мира, невмешательство во внутренние дела, бесперспективность санкций», — отметил Лукашенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 мая в Венесуэле прошли выборы, на которых на пост президента был переизбран Николас Мадуро.

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