Москва, 5 июля, 2018, 10:20 — ИА Регнум. Чем ближе дата Крещения Руси, тем больше «сенсаций» будет озвучивать президент Украины Петр Порошенко, считает шеф-редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Виктор Васнецов. Крещение Руси. Фреска. 1896 (фрагмент)

Ранее Порошенко заявил, что 1030 лет назад князь Владимир крестил не Русь, а Украину. Также он выразил уверенность, что именно тогда была создана украинская церковь.

Это очередной пример попыток президента Украины Петра Порошенко политизировать сложную церковную тему на фоне нынешних попыток его администрации и ряду неканоничных церквей, вроде Украинской православной церкви Киевского патриархата или Украинской автокефальной православной церкви добиться томоса об автокефалии от Константинопольского патриархата.

Никакой, естественно, украинской Церкви на момент крещения Руси не было, да и не могло быть. Потому что это была Киевская митрополия Константинопольского патриархата на территории Руси, Великого княжества Литовского и Королевства Польского.

Странно, что Порошенко решил это все озвучить в интервью сербскому изданию: сербы все же православные, они историю прекрасно знают. Думаю, что чем ближе будет день Крещения Руси, тем больше мы будем узнавать от господина Порошенко таких своеобразных «сенсаций».

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