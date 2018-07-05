Таллахасси, США, 5 июля, 2018, 10:19 — ИА Регнум. Пожар, случившийся на ранчо в американском штате Флорила из-за удара молнии, стал причиной гибели почти 300 экзотических животных. Об этом сообзает издание 7 News Miami.

bogitw Пожар

Владелец ранчо Блейк Калдиримоглу рассказал, что собирал редких животных несколько лет. На ранчо жили редкие черепахи и рыбы из Мадагаскара, Индии, Африки, Италии, а также из других уголков земного шара.

Молния ударила в деревянный амбар, пламя быстро охватило строение. Люди при пожаре не пострадали. Мужчина заявил, что будет восстанавливать коллекцию редких животных.

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