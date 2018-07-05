Пекин, 5 июля, 2018, 10:15 — ИА Регнум. Китай занимается разработкой нового палубного истребителя взамен J-15, которые зарекомендовали себя не с лучшей стороны после целого ряда механических поломок и сбоев, сообщает 5 июля гонконгская газета South China Morning Post.

Китайский палубный истребитель J-15

По словам издания, целый ряд экспертов и компетентных источников утверждают, что новый самолет нужен ВМС Китая для того, чтобы иметь возможность без проблем осуществлять деятельность в любой точке мирового океана. Неисправности J-15 этот процесс тормозят. Старая модель разработана на базе российского самолета четвертого поколения Су-33 тридцатилетней давности и содержит критические неисправности.

«С целью улучшения боеспособности и эффективности, китайским авианесущим группам необходимы новые истребители», — заявил в интервью изданию некий пекинский эксперт по имени Ли Цзе.Еще «два источника, приближенных к китайским военным» заявили изданию, что неисправности в системах контроля за полетом J-15 привели минимум к четырем авариям, гибели одного пилота и серьезному ранению другого.

Отмечается также, что после последней трагедии, которая привела к гибели в апреле 2016 года пилота Чжан Чао, все полеты самолета прекращены. При этом китайские военные специалисты поначалу отказывались признавать системную неисправность самолета.

«Многие китайские реактивные истребители имеют проблемы с двигателями, конструкцией и модификациями. Однако, как утверждает ветеран ФМС НОАК, вместо проведения дополнительных испытательных полётов пилотов заставляют летать на неисправной технике», — утверждает издание.

Напомним, что Китай продолжает строительство своего второго авианосца и останавливаться на достигнутом не намерен. Растущие политические амбиции Поднебесной диктуют и повышенную потребность в военной мощи страны.