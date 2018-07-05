Пермь, 5 июля, 2018, 10:09 — ИА Регнум. В Пермском крае прокуратура добилась лишения троих депутатов мандатов. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

chess Снятие полномочий

Речь идёт о депутатах Нововознесенского сельского поселения Очерского района. Прокуратура выяснила, что они не сдали вовремя сведения о доходах за 2017 год. А двое из них не отчитались и за 2016-й. Прокуратура возмутилась этим обстоятельствам и потребовала от сельсовета лишить их полномочий. Что и было сделано.

Отметим, представительные органы не всегда с охотой выполняют подобные требования прокуратуры. И тогда стороны встречаются в судах. Правда, и это может не привести к желаемому прокурорскими результату. В Екатеринбурге прокуратура несколько месяцев судилась с гордумой, требовала прекратить полномочия нескольких депутатов. Но практически безрезультатно.

Были у прокуратуры и претензии к некоторым депутатам свердловского Заксобрания. Но и там особого результата не вышло. Одного депутата его коллеги отправили в отставку, и то со второго раза, этим дело и ограничилось.