Пекин, 5 июля, 2018, 10:08 — ИА Регнум. Китайское общество должно готовиться к значительным переменам, вызванным переходом США к стратегии сдерживания КНР, первом шагом в которой можно считать развязываемую Вашингтоном торговую войну, сообщает китайское издание The Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Редакция издания подчеркивает, что хотя внешнеполитическое ведомство страны и должно приложить все необходимые усилия для поддержания стабильности отношений между Вашингтоном и Пекином, Китаю следует быть готовым к ответу на внешние вызовы его усилению.

Во-первых, китайскому обществу следует проявлять хладнокровие и четкость мысли перед лицом действий США. Китай — вторая по величине экономика мира, демонстрирующая постоянный рост. Именно поэтому страна и стала объектом нападок со стороны Вашингтона. Во-вторых, Пекин должен проявлять больше уверенности и решимости.

В-третьих, Китай не должен проявлять ограниченности взглядов. Напряженность между Пекином и Вашингтоном неизбежно распространится и на другие области. Пекину следует решительным образом избегать стремления к такому расширению напряженности. Китай должен защищать свои ключевые интересы в отношении Тайваня, Южно-Китайского моря, а также без колебаний отвечать на те или иные провокации. Но эти контрмеры не должны приводить к глобальному противостоянию с США.

В-четвертых, Китай должен неукоснительно проводить свою политику, поскольку изменение стратегии Вашингтона по отношению к КНР не является временным решением. Пекин должен придерживаться своих принципов, участвовать в формировании взаимоотношений с США, а также давать ответ на заносчивость США в случае необходимости.

Благодаря значительному производственному потенциалу и огромному рыночному потенциалу развитие Китая подавить будет непросто, заключает издание. Тем не менее страна должна адаптироваться ко все большему число преград на этом пути.

Напомним, в июне президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в 25% на ряд товаров из Китайской Народной Республики. Данный шаг он принял в ответ на «кражу американской интеллектуальной собственности» китайскими компаниями. В частности, пошлинами будет облагаться импорт в том числе тех товаров, которые производятся в Китае в соответствии со стратегическим планом «Сделано в Китае 2025».