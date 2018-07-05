Липецк, 5 июля, 2018, 10:08 — ИА Регнум. В результате столкновения товарного поезда с легковым автомобилем «ВАЗ-2107» в Задонском районе Липецкой области пострадали двое человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Яковлев Борис Николаевич. Транспорт налаживается. 1923

Отмечается, что сведения о ДТП, произошедшем на нерегулируемом железнодорожном переезде в районе станции «Дон» поступили в экстренные службы поздним вечером 4 июля.

«Схода вагонов нет, повреждения путей нет. В результате произошедшего ДТП есть пострадавшие, доставлены в Липецкую областную клиническую больницу», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля в Азовском районе Ростовской области произошло столкновение поезда сообщением Архангельск — Новороссийск с грузовым автомобилем КамАЗ. В результате аварии погибли помощник машиниста поезда и водитель грузовика. Следственный комитет РФ начал доследственную проверку по факту произошедшего.

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