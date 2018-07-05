Эксперт объяснил, почему ЕС должен перестать бояться «агрессии России»
Канберра, 5 июля, 2018, 10:06 — ИА Регнум. Соединенным Штатам необходимо перестать тратить силы и ресурсы на защиту Евросоюза, а тому следует перестать бояться «агрессии России», поскольку в нынешнем состоянии наследница СССР не способна на хватку, которую демонстрировала сталинская империя, заявил на страницах The National Interest профессор Австралийского национального университета Хью Уайт.
«Европе вообще не нужно бояться сегодняшней России, просто потому что Россия — это не СССР. Россия намного слабее Советского Союза, прекратившего существование», — заявил он.
Следующий аргумент он использовал для того, чтобы объяснить, почему европейским странам необходимо защищаться от потенциальной «агрессии» самостоятельно: «Россия угрожает пересмотром своих границ на западе после расширения НАТО на восток. Но у России нет шансов, чтобы обогнать Европу и уж тем более превратить себя в гегемона в Евразии».
Добавим, ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщала, что ФРГ останется надёжным партнёром Североатлантического альянса.
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