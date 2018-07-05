Канберра, 5 июля, 2018, 10:06 — ИА Регнум. Соединенным Штатам необходимо перестать тратить силы и ресурсы на защиту Евросоюза, а тому следует перестать бояться «агрессии России», поскольку в нынешнем состоянии наследница СССР не способна на хватку, которую демонстрировала сталинская империя, заявил на страницах The National Interest профессор Австралийского национального университета Хью Уайт.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На пути к миру лежит Россия

«Европе вообще не нужно бояться сегодняшней России, просто потому что Россия — это не СССР. Россия намного слабее Советского Союза, прекратившего существование», — заявил он.

Следующий аргумент он использовал для того, чтобы объяснить, почему европейским странам необходимо защищаться от потенциальной «агрессии» самостоятельно: «Россия угрожает пересмотром своих границ на западе после расширения НАТО на восток. Но у России нет шансов, чтобы обогнать Европу и уж тем более превратить себя в гегемона в Евразии».

Добавим, ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщала, что ФРГ останется надёжным партнёром Североатлантического альянса.

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