Москва, 5 июля, 2018, 10:03 — ИА Регнум. В Госдуме предлагают увеличить наказание за недолив бензина, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) предлагает парламентариям лично проверить работу заправочных станций на предмет долива бензина. Кроме того, парламентарий предложил ужесточить наказание за обман потребителя.

«Может, надо поставить вопрос об ужесточении ответственности за подобные дела», — сказал Нилов.

Федерации автовладельцев России (ФАР) представила отчет о том, что на 76% проверенных ею заправок недоливают топливо. В свою очередь Независимый топливный союз (НТС) рассматривает возможность подачи иска против ФАР.